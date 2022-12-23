百年老店停牌逾20個月 老恒和釀酒終復牌跌68%

停牌超過20個月百年老店（2226）今早終於復牌，最多曾急挫68.4%，低見0.97元，最新跌幅仍有59.6%，至上市低位，市值萎縮至7.2億元，暫時成交2,330萬元，為今早跌幅榜之首。

老恒和釀造有著160多年的歷史，與同是百年老字型大小的北京二商旗下王致和、浙江同康酒業齊名，躋身國內料酒行業主流企業，2019年的市場份額（以出廠收入計）約8.3%，位列料酒行業之首。不過2021年初，其創始人、執行董事兼首席執行官陳衛忠東窗事發，就涉嫌非法吸收公眾存款罪，被湖州市公安局吳興分局刑事拘留；並指陳衛忠所面臨的指控與公司概無關連，公司業務運作及董事會的職能均維持穩定。

公司當時的公告指出，「陳先生所面臨的指控與其個人事務有關，與本公司及其附屬公司概無關連，亦不涉及本公司及其附屬公司。」集團的正常業務運作及董事會的職能均維持穩定，亦無因上述事件而受到重大不利影響。不過陳衛忠在之前一年9月亦已辭任老恒和董事會主席，留任公司執行董事、首席執行官。當時公司的公告並沒有公佈陳衛忠辭任主席的原因。

創始人陳衛忠2021年東窗事發被拘留

公司其後於2021年3月30日起停牌。根據公司其後來委聘的獨立法務會計師FTI Consulting披露的調查報告，2018年至2020年，在陳衛忠的影響之下，公司內控機制形同虛設，虛構銷售、存疑付款、虛構內轉往來款、未經授權提供貸款擔保、挪用資金等事件層出不窮。

老恒和公布，已達成所有復牌指引，主要包括刊發所有尚未公布的財務業績；及董事會接納法證調查報告的內容（即有關虛構及未經授權的交易乃於陳衛忠擔任董事期間進行，以及主要可歸咎於陳衛忠未能履行其受信責任）及結果且法證調查報告已充分解決，隨着陳衛忠於2021年1月補捕，並於2月辭去董事職務後，至同年4月止期間未發現任何違規行為。集團亦已於今年10月起終止與陳衛忠有關的對手方的所有業務往來。

此外，吳興香港根據建議悉數強制執行抵押股份的權利，完成後，以陳衛忠及Key Shine登記的股權將由目前49.37%降至9.73%。建議強制執行預期2023年7月底之前完成。公司停牌前股價3.07港元，總市值17.77億元。