百度上季經調整純利少8%勝預期 智慧雲增長加速

集團指，智慧雲在二季度繼續加速增長，並將保持強勁的增長勢頭；截至6月，飛槳文心社區開發者數量1,465萬。公開資料顯示，百度智慧雲千帆大模型平台已累計服務15萬客戶。自動駕駛領域方面，截至7月28日，自動駕駛出行服務在全國累計提供超700萬次的乘車服務；二季度內提供的乘車服務約89.9萬次，多26%。今年5月，百度發布搭載Apollo第六代自動駕駛系統解決方案的無人車，並推出了全球首個支援L4級自動駕駛的大模型Apollo ADFM。目前，第六代車已經開始規模化測試。

李彥宏：擴大 AI 落地規模

百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏表示，隨時間推移，生成式人工智慧和基礎模型對商業社會及日常生活所產生的革命性影響愈來愈顯著，受惠全棧AI技術優勢，以及基於文心大模型構建的AI應用快速普及，集團正擴大AI落地規模，以解決現實世界中的問題，為外部客戶和內部產品創造巨大價值。

百度首席財務官羅戎表示，第二季度隨著產品的AI原生化轉型速度加快，集團優化了運營效率，保持著健康的利潤率，特別是智慧雲業務，預計將持續強勁的增長勢頭。