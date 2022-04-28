百度成首家內地企業　獲北京批出自動無人駕駛許可

北京市智能網聯汽車政策先行區發布《北京市智能網聯汽車政策先行區乘用車無人化道路測試與示範應用管理實施細則》規定，百度(9888)旗下自動駕駛出行服務平台「蘿蔔快跑」，成為首家獲准企業正式開啟無人化自動駕駛出行服務，獲得通知書的示範應用主體，可在北京市高級別自動駕駛示範區60平方公里範圍內，進行公開道路的無人化自動駕駛載人示範應用。

百度指，將按照《實施細則》的要求開展無人化載人示範應用，首批投入了10輛無人車，後續計劃再增加30輛無人車。據了解，相關無人車最高時速可達每小時100公里。

無人駕駛早於去年10月開始測試

北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室去年10月宣布，開放位於北京亦莊地區經濟技術開發區內約20平方公里的範圍，透過長達100公里的市區道路，測試無人隨車的全自動駕駛車輛。其中，百度及小馬智行，成為首批獲准測試的全自動駕駛車輛。

首批獲試行的車輛共有15輛。其中10輛屬於百度，其餘5輛則來自小馬智行，而測試車輛將標示「無人化道路測試」供市民識別。其實自動駕駛車輛已在北京等地區開放測試，但當局仍要求每架車輛必須有一名隨車人員，以便在緊急狀況發生時協助處理。至於是次開放測試項目，則是可按階段調整隨車人員的配置模式，最終達至全車無人全自動駕駛測試。