百度據報獲准武漢重慶提供全無人駕駛網約車收費服務

內地傳媒引述消息報道，百度（9888）已獲得中國武漢和重慶的批准，可以向乘客提供全無人駕駛網約車收費服務，這些網約車沒有司機或安全人員。

據報道，重慶、武漢兩地政府部門日前率先發布自動駕駛全無人商業化試點政策，並向百度發放全國首批無人化示範運營資格，允許車內無安全員的自動駕駛車輛在社會道路上開展商業化服務。百度蘿蔔快跑將在兩城正式開啟車內無安全員的自動駕駛付費出行服務。目前百度自動駕駛測試總里程超3,200萬公里，蘿蔔快跑在京、深等城市開展自動駕駛出行服務，訂單量超100萬，已成為全球最大的自動駕駛出行服務商。

百度是首家獲得此類許可的中國公司。該公司在一份聲明中表示，將在武漢指定的13平方公里（5平方英里）範圍內從上午9點到下午5點提供這項服務，並在重慶的30平方公里範圍內從上午9點半到下午4點半提供此服務。百度智能駕駛事業群副總裁魏東說，我們已經走到了我們這個產業一直所渴望的一個終極場景。

百度自 動駕駛測試總里程超 3200 萬公里

據悉，當前百度旗下無人車出行服務平台蘿蔔快跑已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、重慶、長沙、滄州、陽泉在內的八個城市。其中，北京、重慶、陽泉三地開啟正式收費運營。李彥宏此前在百度Create2021上透露，到2025年，希望將蘿蔔快跑自動駕駛服務擴展到65個城市，到2030年擴展到100個城市。