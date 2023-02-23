百度文心一言 將整合多項主流業務

百度指，3月推出的文心一言將與搜索、智慧雲、Apollo智艙及小度等整合；圖為小度機械人。(資料圖片)

百度集團(9888)昨交出勝預期的第四季季績，並計劃進行50億美元(約390億港元)回購之際，董事長李彥宏在一封公司內部信中表示，計劃將多項主流業務與旗下3月推出的聊天機械人「文心一言」整合，包括與搜索整合，並通過百度智慧雲對外提供服務，其模型還將搭載到Apollo智艙系列產品，並與小度進行集成。

李彥宏重申，AI技術已發展到臨界點，各行各業都不可避免地被改變，而內地AI市場即將迎來爆發性需求增長，其商業價值的釋放將是前所未有、且為指數級的，「而百度作為內地AI市場長期增長的代表，正站在浪潮之巔。」

百度昨放榜前逆向漲2.4元或1.7%，報140.5元，成交額16.7億元。在文心一言的憧憬下，百度近日跑贏，本月累升6%，已連升4個月；同期恒生指數挫6.5%。

上季經調整利潤飆32% 勝預期

業績方面，百度去年第四季純利49.53億元(人民幣，下同)(約57億港元)，按年增1.9倍，按季扭虧，第三季蝕1.46億元；營業額330.7億元近持平；經營利潤45.93億元，漲1.3倍；非通用會計準則(non-GAAP)盈利53.7億元，多32%，勝市場預期；non-GAAP經營利潤64.9億元，飆51%。集團將回購不超過50億美元股份，有效期至2025年12月31日。

至於集團去年全年賺75.6億元，跌26%；營業額1,236.7億元，微減1%；non-GAAP盈利206.8億元，升一成；non-GAAP經營利潤231.8億元，揚22%。