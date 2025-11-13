百度李彥宏回應AI泡沫質疑 指產業正轉為健康「倒金字塔」企業要立於不敗需用好AI

百度(9888)今日舉行百度世界大會，百度創始人李彥宏表示，過去一年，模型能力逐步走出聊天機器人的範疇，數字人技術、代碼智能體技術、甚至是通用場景中自主演化尋找「全局最優解」的技術，已有長足發展。他認為社會正在跨越一個全新臨界點，任何一家企業，只有用好AI才能立於不敗，任何一個個體只有用好AI才能掌控未來。

對於市場關心的AI泡沫爆破問題，李彥宏表示，AI產業結構正從不健康的「正金字塔」轉變為健康的「倒金字塔」。具體而言，過去，AI產業架構像正金字塔，最底層的芯片拿到了最大一部分價值，而芯片之上的模型、應用，收穫的經濟效益依次遞減，但這一產業結構非常不健康且不可持續，市場也因此質疑AI有泡沫。而「倒金字塔」指的是，芯片廠商不管賺多少錢，芯片之上的模型要產生10倍的價值，基於模型開發出來的應用要創造100倍的價值，這才是一個健康的產業生態。