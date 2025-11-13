百度李彥宏回應AI泡沫質疑 指產業正轉為健康「倒金字塔」企業要立於不敗需用好AI

百度(9888)今日舉行百度世界大會，百度創始人李彥宏表示，過去一年，模型能力逐步走出聊天機器人的範疇，數字人技術、代碼智能體技術、甚至是通用場景中自主演化尋找「全局最優解」的技術，已有長足發展。他認為社會正在跨越一個全新臨界點，任何一家企業，只有用好AI才能立於不敗，任何一個個體只有用好AI才能掌控未來。
對於市場關心的AI泡沫爆破問題，李彥宏表示，AI產業結構正從不健康的「正金字塔」轉變為健康的「倒金字塔」。具體而言，過去，AI產業架構像正金字塔，最底層的芯片拿到了最大一部分價值，而芯片之上的模型、應用，收穫的經濟效益依次遞減，但這一產業結構非常不健康且不可持續，市場也因此質疑AI有泡沫。而「倒金字塔」指的是，芯片廠商不管賺多少錢，芯片之上的模型要產生10倍的價值，基於模型開發出來的應用要創造100倍的價值，這才是一個健康的產業生態。
李彥宏又表示，百度搜索絕大部分的搜索結果由AI生成，而首條結果的富媒體化覆蓋率已達70%。他續稱，百度是全球所有搜索引擎當中AI化改造最激進的。百度用AI重構搜索結果頁，不是簡單地在搜索結果中插入個AI摘要，而是把搜索從一個以文字內容和鏈接為主的互聯網應用，轉化為一個以圖片視頻等富媒體內容為主的AI應用。
據其介紹，百度還通過AI API開放其AI搜索能力，已和三星、榮耀、vivo等主流廠商展開合作。目前，已有625家廠商通過百度智能雲接入了百度的搜索API，百度搜索的AI API正成為行業技術底座。
5年後無人駕駛每英里成本降至約0.25美元
無人駕駛方面，李彥宏引述投資機構ARK研究數據表示，至2030年，美國Robotaxi每英里成本降至約0.25美元，市場需求則放大5到7倍。他表示，蘿蔔快跑每週全無人訂單數已經超過25萬，全球出行服務次數已超過1,700萬，成為全球第一。其服務覆蓋全球22座城市，全無人駕駛里程突破1.4億公里，自動駕駛總里程超過2.4億公里。