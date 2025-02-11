百度李彥宏：蘿蔔快跑出險率 僅為人類駕駛者1/14

百度集團(9888)創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今日出席在阿聯酋杜拜開幕的「世界政府高峰會」(World Goverments Summit 2025)，李彥宏在主論壇上與阿聯酋AI部長奧馬爾·蘇丹·奧拉馬(Omar Sultan AI Olama)對談，並表示自動駕駛的落地應用「技術進步非常快」，自動駕駛比人開車安全十倍，Robotaxi(無人駕駛出租車)可以大幅降低交通事故死亡率。在中國的複雜路況下，蘿蔔快跑的實際出險率僅為人類駕駛者的1/14。
累計行駛里程超過1.3億公里
據統計，百度旗下蘿蔔快跑累計行駛里程已超過1.3億公里。目前蘿蔔快跑在內地11個城市營運，截至去年11月，蘿蔔快跑累計提供的自動駕駛行程服務訂單超過800萬單。蘿蔔快跑並於去年11月29日獲香港運輸署頒發首個自動駕駛車輛測試牌照。
對談中，奧拉馬部長表示，期待在明年的大會上，「所有車隊都是由蘿蔔快跑支持的自動駕駛」。
另外，李彥宏又表示，儘管技術進步、成本降低，仍需持續投入AI基礎設施，以確保處於技術創新的最前線。「我們仍需對晶片、數據中心和雲端基礎設施持續投入，以打造更好、更智慧的下一代模型。」
「創新本質是成本下降與產力提升」
李彥宏稱，回顧過去幾百年的歷史，創新的本質是成本下降與生產力提升，在AI領域、IT產業以至更多領域，大多數創新都與降低成本有關。如成本降低一定比例，生產力也能同比例提高。在今天，創新速度比以往快得多。「今天，創新速度比以往都快得多。摩爾定律中，每18個月，性能就會翻倍，價格減半；如今，大模型推理成本每年能降低90%以上。」
百度今日收報88.75元，跌0.7元或0.8%，成交額10.2億元，市值2,510.6億元。