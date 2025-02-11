百度李彥宏：蘿蔔快跑出險率 僅為人類駕駛者1/14

百度集團(9888)創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今日出席在阿聯酋杜拜開幕的「世界政府高峰會」(World Goverments Summit 2025)，李彥宏在主論壇上與阿聯酋AI部長奧馬爾·蘇丹·奧拉馬(Omar Sultan AI Olama)對談，並表示自動駕駛的落地應用「技術進步非常快」，自動駕駛比人開車安全十倍，Robotaxi(無人駕駛出租車)可以大幅降低交通事故死亡率。在中國的複雜路況下，蘿蔔快跑的實際出險率僅為人類駕駛者的1/14。

累計行駛里程超過 1.3 億公里

據統計，百度旗下蘿蔔快跑累計行駛里程已超過1.3億公里。目前蘿蔔快跑在內地11個城市營運，截至去年11月，蘿蔔快跑累計提供的自動駕駛行程服務訂單超過800萬單。蘿蔔快跑並於去年11月29日獲香港運輸署頒發首個自動駕駛車輛測試牌照。