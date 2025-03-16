百度發布文心大模型4.5和X1 免費開放

百度集團(9888)宣布發布文心大模型4.5和文心大模型X1。目前，兩款模型已在文心一言官網上線，免費向用戶開放。同時，文心大模型4.5已上線百度智能雲千帆大模型平台，企業用戶和開發者登錄即可調用API；文心大模型X1也即將在千帆上線；百度搜索、文小言APP等產品，將陸續接入文心大模型4.5和X1。

4.5 全面提升語言能力

百度介紹，文心大模型4.5是百度自主研發的新一代原生多模態基礎大模型，具備語言能力，理解、生成、邏輯、記憶能力全面提升，去幻覺、邏輯推理、代碼能力顯著提升。文心大模型4.5具備多模態理解能力，能對文字、圖片、音頻、視頻等內容進行綜合理解。