百度發布文心大模型4.5和X1 免費開放

百度集團(9888)宣布發布文心大模型4.5和文心大模型X1。目前，兩款模型已在文心一言官網上線，免費向用戶開放。同時，文心大模型4.5已上線百度智能雲千帆大模型平台，企業用戶和開發者登錄即可調用API；文心大模型X1也即將在千帆上線；百度搜索、文小言APP等產品，將陸續接入文心大模型4.5和X1。
4.5全面提升語言能力
百度介紹，文心大模型4.5是百度自主研發的新一代原生多模態基礎大模型，具備語言能力，理解、生成、邏輯、記憶能力全面提升，去幻覺、邏輯推理、代碼能力顯著提升。文心大模型4.5具備多模態理解能力，能對文字、圖片、音頻、視頻等內容進行綜合理解。
X1為首個自主運用工具深度思考模型
文心大模型X1是首個自主運用工具的深度思考模型。作為能力更全面的深度思考模型，文心大模型X1在中文知識問答、文學創作、文稿寫作、日常對話、邏輯推理、複雜計算及工具調用等方面表現尤為出色。作為能自主運用工具的大模型，文心大模型X1已支持高級搜索、文檔問答、圖片理解、AI繪圖、代碼解釋器、網頁鏈接讀取、TreeMind樹圖、百度學術檢索、商業訊息查詢、加盟訊息查詢等多款工具。
企業用戶輸入價格低至0.004元人幣
在百度智能雲千帆大模型平台，企業用戶和開發者現可直接調用文心大模型4.5API，輸入價格低至0.004元人民幣/千tokens，輸出價格低至0.016元人民幣/千tokens；文心大模型X1也即將在千帆平台上線，輸入價格低至0.002元人民幣/千tokens，輸出價格低至0.008元人民幣/千tokens。
百度指，2025是大模型技術全面迭代的一年，今年將在人工智能、數據中心、雲基礎設施上更大膽地投入，打造更好、更智能的下一代模型。
百度上周五收報91.65元，升2.2元或2.5%。