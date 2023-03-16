百度發布會｜李彥宏：文心一言已接入650家合作夥伴

李彥宏在發布會上，以「十月懷胎」，終於「一朝分娩」形容文心一言的登場。

百度集團(9888)今日下午2時於北京舉行聊天機械人「文心一言」發布會，創辦人李彥宏以「十月懷胎」，終於「一朝分娩」形容文心一言的登場，並於今日向企業客戶正式開放預約，申請加入服務測試。李彥宏指，由上月官宣集團要發布文心一言至今約1個月，已有650家合作夥伴接入，短期內將有更多相關產品登場，而百度亦將在所有業務中全面集成文心一言。

不過百度股價在發布會開始後即直插式下瀉，最多瀉10.1%，至120元邊有支持，現報123.8元，失9.8元或7.3%，成交額22億元。

「不是中美科技對抗的工具」

他又強調，文心一言不是中美科技對抗的工具，而是集團服務億萬用戶、賦能千行百業的全新平台。

5 場景展示能力 可辯識方言

李彥宏在發布會上，以文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解及多模態生成5個場景，展示文心一言的綜合能力。按現場展示，文心一言除了可以創作文學及商業文案，亦可理解數理題中的邏輯錯誤及語義錯誤等，而多模態生成則可按提供的語音訊息，自動配置相符視像畫面，生成影片。李彥宏指，文心一言可辯識方言如四川話及廣東話等，亦可以處理英語，但不得不承認其英語能力不如中文。