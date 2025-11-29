百度第三季蝕百億傳大裁員　AI業務被DeepSeek拋離

中國搜尋引擎龍頭百度傳本周啟動裁員，影響多個業務單位。六名知情消息人士透露，百度面臨AI競爭加劇及廣告收入下滑的雙重壓力，預計裁員將持續至今年底。 《路透社》28日據知情人士透露，百度本周啟動裁員。兩名消息人士指出，裁員人數因業務單位和績效評等而異，部分團隊裁減比例可能高達40%。《路透社》無法確定全公司裁員的具體人數，但消息人士表示內部認為這是大規模裁員。 線上廣告收入更暴跌18% 兩名消息人士表示，移動生態系統集團將承受最大裁員衝擊。不過四名消息人士指出，與AI和雲端運算相關的職位將大致受到保護。其中一名消息人士表示，更多資源將投入AI領域。由於消息屬於私密性質，消息人士要求匿名。

根據百度年度報告，去年底員工人數為35,900人，較2023年的39,800人及更早前的41,300人持續下降。百度未立即回應置評請求。 此次裁員發生在百度連續第二季營收下滑之後。11月18日百度公布了第三季虧損。第三季總營收下降7%，線上廣告收入更暴跌18%。該公司第三季虧損112.3億人民幣（約124億港元）。百度投資AI多年，但這些努力尚未能重振其核心線上廣告業務成長，市場份額已被小紅書和字節跳動旗下抖音等社交平台蠶食。

亞馬遜和IBM也裁減數千職位 儘管百度在2023年成為首家推出類ChatGPT服務的中國主要科技公司，但在面對阿里巴巴和AI新創公司DeepSeek等競爭對手時，難以維持早期領先地位。百度的文心大型語言模型在經歷多次策略轉變後，包括今年稍早轉向開源，目前落後於阿里巴巴和DeepSeek等競爭對手的產品。