百度經調整盈利減36% 上季AI收入百億 增50%

至於百度核心收入錄247億元，減少7%；在線營銷收入153億元，減18%，及非在線營銷收入93億元，增21%，主要受智能雲業務增長所帶動。至於愛奇藝收入為67億元，減少8%。

百度首次披露AI業務收入，顯示增長超50%，至約100億元，其中AI雲收入增長33%，至42億元；AI應用收入達26億元，升6%；AI原生行銷服務收入增長262%，達28億元。

蘿蔔快跑全球出行次數 310 萬

同時，蘿蔔快跑上季全球出行服務次數達310萬，升212%，相較二季度的148%增速持續加速；10月，蘿蔔快跑每周全無人單量超25萬；截至11月，累計全球出行服務次數超1,700萬。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示，第三季度充分展現AI在整個業務版圖中的變革性價值。智能雲業務維持穩健增長勢頭，這得益於企業對集團AI產品與解決方案的採用日益廣泛。蘿蔔快跑顯著加快全無人運營的規模化進程，並持續推進全球擴張，包括進軍瑞士，同時始終保持行業領先安全水平。在集團的移動生態中，諸如智能體及數字人等AI原生商業化產品實現收入快速增長，展現出強勁的長期潛力。