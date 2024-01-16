熱門搜尋:
MIRROR演唱會2024 垃圾徵費 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 消委會 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
財經
2024-01-16 11:45:00

百度「文心一言」AI模型據報內地用作軍事研究　百度再澄清：與論文作者無合作 (更新)

分享：

百度「文心一言」AI模型據報內地用作軍事研究　股價曾急插一成

據本地傳媒《南華早報》報道，內地軍方有相關研究室，正利用百度（9888）類似ChatGPT的「文心一言」AI模型，以及科大訊飛的「星火模型」，令軍事AI更人性化。

周一（15日）百度再度澄清事件，指與論文作者無合作。

【1月16日更新】

資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖） 資本增值稅CGT懶人包，關唔關你事？（am730製圖）

百度再澄清：文心一言面向公眾開放

百度周一（15日）晚上再回應指，強調「文心一言」是面向公眾開放，並被公眾廣泛使用，相關學術論文由一所中國大學的學者發表，其中描述了論文作者如何設計向若干LLM提出問題、並獲得回覆的過程，任何用戶在與生成式AI工具交互時，均可使用這個功能。

百度表示，百度與論文作者或其所屬機構之間並無任何合作，也並未向其提供任何定制化服務。又指最早報道該學術論文的媒體，已就此做出澄清並更正了原有報道。 

百度：對研究項目一無所知

《南華早報》報道引述有參與計劃的科學家指，內地解放軍戰略支援部隊一個研究實驗室，已在百度的「文心一言」AI模型和科大訊飛的「星火模型」上，測試了人工智能系統。

以往有內地研究團隊，曾於內地軍事期刊《指揮控制與仿真》上發表文章，以伊拉克及利比亞戰爭為例，利用AI模型作戰爭形勢預測。

Ad Block

百度回應《南華早報》報道表示，集團效應與研究室有任何合作或隸屬關係，對研究項目一無所知，因該研究使用的大模型是一個公開在線的版本。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受