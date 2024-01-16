百度「文心一言」AI模型據報內地用作軍事研究　百度再澄清：與論文作者無合作 (更新)

據本地傳媒《南華早報》報道，內地軍方有相關研究室，正利用百度（9888）類似ChatGPT的「文心一言」AI模型，以及科大訊飛的「星火模型」，令軍事AI更人性化。

百度周一（15日）晚上再回應指，強調「文心一言」是面向公眾開放，並被公眾廣泛使用，相關學術論文由一所中國大學的學者發表，其中描述了論文作者如何設計向若干LLM提出問題、並獲得回覆的過程，任何用戶在與生成式AI工具交互時，均可使用這個功能。

百度表示，百度與論文作者或其所屬機構之間並無任何合作，也並未向其提供任何定制化服務。又指最早報道該學術論文的媒體，已就此做出澄清並更正了原有報道。

百度： 對研究項目一無所知

《南華早報》報道引述有參與計劃的科學家指，內地解放軍戰略支援部隊一個研究實驗室，已在百度的「文心一言」AI模型和科大訊飛的「星火模型」上，測試了人工智能系統。

以往有內地研究團隊，曾於內地軍事期刊《指揮控制與仿真》上發表文章，以伊拉克及利比亞戰爭為例，利用AI模型作戰爭形勢預測。