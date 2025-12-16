百度「秒噠」累計生成逾50萬個商業應用，創造經濟效率價值超50億人幣。

百度(9888)公布無代碼應用搭建平台「秒噠」的最新進展，平台上線8個月以來，已累計生成逾50萬個商業應用，日新增應用漲幅超過150%，累計創造經濟與效率價值超過50億人民幣(下同)。數據顯示，目前秒噠用戶中有81%為非程式員用戶，主要集中在職場人群與高校群體。秒噠生成的應用已累計服務超過1,000萬用戶，每天約有近10萬人在使用這些應用解決真實問題。’
在商業化層面，秒噠的應用主要呈現出三類形態：一是電商小程序、小遊戲等直接變現工具，催生出大量「一個人公司」；二是業務軟件，幫助一線人員低成本搭建內部系統，降低企業對研發資源的依賴；三是AI提效應用，將生成式AI落地到學習、工作與生活場景中。據披露，這三類應用累計創造的經濟與效率價值已超過50億元。目前，已有超過2萬個應用接入支付能力，累計完成超過8萬筆真實交易，AI應用正加速走向可規模化的創收階段。
百度集團執行副總裁、百度智能雲事業群總裁沈抖表示，AI時代，創造正在從過去少數人掌握的專利，變成今天多數人觸手可及的權利。創造的源頭也在從技術部門，流向離用戶和場景最近的每一個角落。無論是一線員工還是捕捉痛點的創業者，只要有想法、有創造價值的欲望，人人都可以成為創造者。
另外，百度同時發布面向創造者的長期扶持計劃「創造者築夢計劃」。未來三年，百度秒噠將通過流量扶持、交易分成、商單對接與技術支持，幫助100萬名創造者實現創收，2026年還將從所有優質項目中，篩選15個高商用潛力項目，開通快速通道，個人開發者項目有機會獲得百萬以上級別投資。該計劃旨在補齊AI應用從「生成」到「變現」的最後一公里，推動更多創意轉化為可持續的商業成果。