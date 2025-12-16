百度「秒噠」累計生成逾50萬個商業應用，創造經濟效率價值超50億人幣。

百度(9888)公布無代碼應用搭建平台「秒噠」的最新進展，平台上線8個月以來，已累計生成逾50萬個商業應用，日新增應用漲幅超過150%，累計創造經濟與效率價值超過50億人民幣(下同)。數據顯示，目前秒噠用戶中有81%為非程式員用戶，主要集中在職場人群與高校群體。秒噠生成的應用已累計服務超過1,000萬用戶，每天約有近10萬人在使用這些應用解決真實問題。’

在商業化層面，秒噠的應用主要呈現出三類形態：一是電商小程序、小遊戲等直接變現工具，催生出大量「一個人公司」；二是業務軟件，幫助一線人員低成本搭建內部系統，降低企業對研發資源的依賴；三是AI提效應用，將生成式AI落地到學習、工作與生活場景中。據披露，這三類應用累計創造的經濟與效率價值已超過50億元。目前，已有超過2萬個應用接入支付能力，累計完成超過8萬筆真實交易，AI應用正加速走向可規模化的創收階段。