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財經
2025-02-12 16:56:00

百度「蘿蔔快跑」國際化！第一站香港 第二站阿聯酋

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百度「蘿蔔快跑」國際化！第一站香港 第二站阿聯酋

阿聯酋杜拜王儲在其社交平台發布與李彥宏會面的圖片。(網上圖片)

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消息人士指，百度集團(9888)部署正推進「蘿蔔快跑」(Apollo Go)無人駕駛出租車國際化業務，香港會是蘿蔔快跑國際化業務的第一個試點，而阿聯酋或會是第二站。

運輸署去年底發先導牌照

「蘿蔔快跑」去年底傳出攻港，及至去年底運輸署向其發出自動駕駛車輛先導牌照，獲批准在北大嶼山進行測試10輛自動駕駛車輛，牌照有效期為2024129日至2029128日。

阿聯酋杜拜王儲Hamdan bin Mohammed在其社交平台X發文，稱曾與李彥宏會面，又指李彥宏就最新的技術走勢，以及AI如何重塑世界發表了主題演講。

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百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今日出席在阿聯酋杜拜開幕的「世界政府高峰會」(World Goverments Summit 2025) 與阿聯酋AI部長奧馬爾·蘇丹·奧拉馬(Omar Sultan AI Olama)對談，在談及Robotaxi(無人駕駛出租車)議題後，奧拉馬部長表示，期待在明年的大會上，「所有車隊都是由蘿蔔快跑支持的自動駕駛」。

下半年或發布文心一言5.0

另外，CNBC引述消息指，百度計劃在今年下半年發布下一代人工智慧模型「文心一言5.0(Ernie 5.0)，又指模型的多式聯運能力將大幅增強，但沒有具體說明功能。至於「文心一言4.0」則在去年8月發布。

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