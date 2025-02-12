百度「蘿蔔快跑」國際化！第一站香港 第二站阿聯酋

消息人士指，百度集團(9888)部署正推進「蘿蔔快跑」(Apollo Go)無人駕駛出租車國際化業務，香港會是蘿蔔快跑國際化業務的第一個試點，而阿聯酋或會是第二站。
運輸署去年底發先導牌照
「蘿蔔快跑」去年底傳出攻港，及至去年底運輸署向其發出自動駕駛車輛先導牌照，獲批准在北大嶼山進行測試10輛自動駕駛車輛，牌照有效期為2024年12月9日至2029年12月8日。
阿聯酋杜拜王儲Hamdan bin Mohammed在其社交平台X發文，稱曾與李彥宏會面，又指李彥宏就最新的技術走勢，以及AI如何重塑世界發表了主題演講。
百度創始人、董事長兼首席執行官李彥宏今日出席在阿聯酋杜拜開幕的「世界政府高峰會」(World Goverments Summit 2025) 與阿聯酋AI部長奧馬爾·蘇丹·奧拉馬(Omar Sultan AI Olama)對談，在談及Robotaxi(無人駕駛出租車)議題後，奧拉馬部長表示，期待在明年的大會上，「所有車隊都是由蘿蔔快跑支持的自動駕駛」。
下半年或發布文心一言5.0
另外，CNBC引述消息指，百度計劃在今年下半年發布下一代人工智慧模型「文心一言5.0」(Ernie 5.0)，又指模型的多式聯運能力將大幅增強，但沒有具體說明功能。至於「文心一言4.0」則在去年8月發布。