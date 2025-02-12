百度「蘿蔔快跑」國際化！第一站香港 第二站阿聯酋

阿聯酋杜拜王儲在其社交平台發布與李彥宏會面的圖片。(網上圖片)

消息人士指，百度集團(9888)部署正推進「蘿蔔快跑」(Apollo Go)無人駕駛出租車國際化業務，香港會是蘿蔔快跑國際化業務的第一個試點，而阿聯酋或會是第二站。

運輸署去年底發先導牌照

「蘿蔔快跑」去年底傳出攻港，及至去年底運輸署向其發出自動駕駛車輛先導牌照，獲批准在北大嶼山進行測試10輛自動駕駛車輛，牌照有效期為2024年12月9日至2029年12月8日。

阿聯酋杜拜王儲Hamdan bin Mohammed在其社交平台X發文，稱曾與李彥宏會面，又指李彥宏就最新的技術走勢，以及AI如何重塑世界發表了主題演講。