百德醫療掛牌前突煞停上市 退票最遲下周一寄出

內地腫瘤微創治療開發及供應商百德醫療（6678）原定今早掛牌，惟公司於周一晚上10時47分突然刊發公告，指鑑於監管機構查詢，公司需時回應，經徵詢聯席全球協調人後決定延遲上市，將安排退款。根據公司公告，白表申請人退款支票將於2022年10月10日（星期一）或以前寄出。

延遲公告刊出前，本港三大散戶常用券商於周一如常安排百德醫療作暗盤交易，在暗盤交易一度大跌4成。暗盤商稱，會取消周一所有交易，和退還涉及交易的費用，但仍收取孖展息。

分析認為，暗盤完才取消上市，可能進一步打擊新股市場氣氛，但監管機構介入令公司煞停上市，或是涉及重大問題，對投資者而言是負責任的做法。而證監會回應本報查詢稱，「不作評論」。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興向本地傳媒表示，百德醫療作為內地大型醫療器械供應商，有機會是面臨內地監管機構的介入，而招股書中關於公司運作的資料不夠清晰、數據同監管機構掌握的不一致等原因，都有可能導致監管機構介入查詢，該公司已經叫停上市程序，若之後還想上市，有機會從頭來過。

若還想上市 可能要從頭來過

歐振興續稱，從投資者角度看，倘若百德醫療在資料披露方面需要澄清或者補充，其實會影響到投資者的重大決定，同時公司應對監管機構查詢需要投入多少時間也是未知數，暫停上市是相對合理及負責任的做法。

耀才證券（1428）行政總裁許繹彬表示，在暗盤交易後才煞停上市的案例相當罕見，由於暗盤交易股份仍會以T+2周期交收，百德醫療現時不發行股份令賣方無法交收，理論上相關暗盤交易將作廢，但仍會留意聯交所安排。

他續稱，參考以往煞停上市的個案，以現金認購的投資者會獲全額退款，若以孖展融資認購的投資者仍須支付孖展息，但坦言目前市況下，孖展認購需求不高，料受影響投資者不多。