百樂皇宮開始招股入場費約2626元　下半年將於歐洲試推網上博彩｜IPO新股

由遠東發展（035）分拆的百樂皇宮（2536）公布招股詳情，集團擬於全球發售1.43億股，包括8,571.4萬新股及5,714.3萬舊股，當中香港公開發售佔一成，國際發售佔九成。每股招股價2.6元。每手1,000股計，一手入場費2,626.22元。該股周一（18日）起招股，周四（21日）中午截止，預料3月26日掛牌，獨家保薦人為國泰君安國際。

有關開發網上博彩方面，百樂皇宮董事孔祥達表示，目前已在馬爾他取得相關牌照，並在當地測試推出（Soft launch ），現時並無進行大規模推廣，希望先小心謹慎推進，預計下半年選擇性地在部分歐洲國家營運。孔祥達又指，博彩屬抗衰退行業，又提到中歐博彩市場碎片化，同時監管要求不斷提高，反而帶來發展擴充機會。

公司上市引入向上國際科技為基石投資者，認購7,000萬元公司股份。 公司上市擬淨集資約1.94億元，當中約60%用於透過資產更新維持及進一步鞏固其在捷克博彩業的市場地位；約30%用於透過收購業務或資產及/或競投新博彩牌照持續拓展其在捷克、中歐或其他市場的博彩業務；約10%用於額外營運資金及其他一般企業用途。

百樂皇宮為博彩及休閒於一身的集團，旗下業務包括於捷克營運的一間綜合實體娛樂場度假村及兩間全服務實體娛樂場，主要提供老虎機及賭桌遊戲；及於德國的三間酒店及於奧地利的一間酒店，提供住宿、餐飲、會議及休閒服務。