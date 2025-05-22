的士牌價｜DeepSeek估最終冧至10萬元　或僅保留「懷舊觀光服務」價值

有報道引述Deepseek預測，指的士牌價最終會跌至10萬至20萬元。(資料圖片)

報道引述DeepSeek的預測，指網約車和無人駕駛等的興起，正逐步改變本港的士行業的生態。惟香港的士司機被完全取代的時間點，可能要到2050年甚至更晚。預測顯示，這一變革將分為3個階段。

首階段是2035至2040年，屆時本港的無人駕駛技術及法規趨於成熟，無人駕駛的士將在部分地區試行。到2040至2050年就進入第二階段，核心市區逐步開放無人駕駛的士，與傳統的士並存。

到2050年後就是最後階段，屆時無人駕駛或成為主流，業界只保留極少數司機崗位，當局可能保留小量傳統的士牌照，例如山頂、南區等複雜區域，直接將現有的士服務縮窄與過渡至「懷舊觀光服務」，報道參考外國的士牌照大跌九成的案例，香港的士牌或最終僅保留「象徵性價值」，例如10萬至20萬元。