的士牌價｜DeepSeek估最終冧至10萬元　或僅保留「懷舊觀光服務」價值

近日，《am730》報道指出，本港的士牌價跌勢未止，其中市區的士（紅的）牌價最新跌至218萬元，失守220萬元關口，較歷史高位723萬元累計暴跌70%，市值蒸發近505萬元。而新界的士(綠的)牌價更跌至143萬元，相比歷史高位的591萬元，累跌75.8%，市值蒸發448萬元。雖然目前難以斷定的士牌價何時見底，但有報道引用DeepSeek的分析指，香港的士牌價最終可能只保留「懷舊觀光服務」的「象徵性價值」，例如10萬至20萬元，但不會完全「清零」。
料2040年香港市區開放無人駕駛
報道引述DeepSeek的預測，指網約車和無人駕駛等的興起，正逐步改變本港的士行業的生態。惟香港的士司機被完全取代的時間點，可能要到2050年甚至更晚。預測顯示，這一變革將分為3個階段。
首階段是2035至2040年，屆時本港的無人駕駛技術及法規趨於成熟，無人駕駛的士將在部分地區試行。到2040至2050年就進入第二階段，核心市區逐步開放無人駕駛的士，與傳統的士並存。
到2050年後就是最後階段，屆時無人駕駛或成為主流，業界只保留極少數司機崗位，當局可能保留小量傳統的士牌照，例如山頂、南區等複雜區域，直接將現有的士服務縮窄與過渡至「懷舊觀光服務」，報道參考外國的士牌照大跌九成的案例，香港的士牌或最終僅保留「象徵性價值」，例如10萬至20萬元。
跌勢或持續 但不會清零
然而DeepSeek認為，就算未來的士司機可能會被無人駕駛技術取代，但仍有一定的市場需求，因此的士牌價的價錢不會歸零。
翻查資料，自1998年起，香港政府停發新的士牌，從此的士牌照只能在市場買賣，現時全港的士牌照約有1.8萬個。過往，的士牌價被視為一項投資，在2015年紅的牌價更創下723萬的歷史高位。然而，近年的士行業持續不景，牌價大幅下跌，導致不少持牌人淪為「負資產」，甚至有的士業界代表表示，75%車主陷入負資產困境。