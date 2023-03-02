盈利報捷｜永利首兩月EBITDA飆20倍 擬發債券

永利澳門(1128)公布，建議向專業投資者發售債券，惟仍未確定本金金額、條款及條件，並需視乎市況及投資者興趣而定。

另外，集團又指過去兩個月，愈來愈多賓客回歸，尤其是在最近的農曆新年假期期間表現尤其強勁。期內集團的中場賭枱投注額恢復至2019年農曆新年水平的95%，在高端中場以至核心中場均表現強勁。同樣地，娛樂場貴賓轉碼數較2019年農曆新年水平高出40%。於農曆新年假期期間，非博彩業務方面亦表現強勁，酒店入住率達96%，租戶零售額較2019年農曆新年增加34%。整體而言，於農曆新年期間，澳門業務每日的正常化經調整後的物業EBITDA達至約400萬美元。

中場投注額恢復疫前 82%

此外，永利指農曆新年後的業務量仍保持強勁。於假期後約4周期間，中場賭枱投注額回升至2019年同期的82%，娛樂場貴賓轉碼數則較2019年水平高出20%。同樣地，非博彩業務亦保持強勁，租戶零售額較2019年同期增加78%以上。

根據截至2023年2月28日的初步財務資料，永利預期截至今年2月28日止兩個月期間，澳門業務的經營收益總額將介乎3.91億美元至3.95億美元，而截至去年同期為2.251億美元；經調整後的物業EBITDA將介乎9,400萬美元至9,800萬美元，去年同期為450萬美元，即按年大升20倍至21倍；中場賭枱贏額百分比為20.6%，而去年同期為19.8%；正常化博彩毛收益市場份額約為15%，高於2019年的水平。

永利今日大瀉0.61元或7%，報8.08元，成交額2.8億元。