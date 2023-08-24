盈利預告｜合景泰富預告半年蝕99億人幣 尋方法解決資金問題

合景泰富(1813)發盈利預警，預期截至今年6月30日止半年虧損不超過99億元人民幣，而去年同期則賺4.35億元人民幣。該公司指，預期虧損乃主要內地房地產市場的持續不利市況，導致期間錄得的物業銷售減少及毛利率下降；物業項目減值增加；投資物業公允價值虧損增加；及因利息資本化比率下降，導致於期間於損益中確認的融資成本相應增加所致。

經營及融資現金流減少

該股又指，自2021年下半年以來，內地房地產行業面對前所未有挑戰。受不利宏觀經濟因素、負面信貸事件及行業融資渠道受限的影響，包括該集團在內的民營開發商面對更大流動資金壓力。整體行業困境使購房者對未來經濟增長信心減弱，影響其對內地整體房地產銷售的需求。此等市況變動令眾多房地產開發商的經營及融資現金流減少。