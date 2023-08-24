盈利預告｜合景泰富預告半年蝕99億人幣 尋方法解決資金問題

合景泰富(1813)發盈利預警，預期截至今年6月30日止半年虧損不超過99億元人民幣，而去年同期則賺4.35億元人民幣。該公司指，預期虧損乃主要內地房地產市場的持續不利市況，導致期間錄得的物業銷售減少及毛利率下降；物業項目減值增加；投資物業公允價值虧損增加；及因利息資本化比率下降，導致於期間於損益中確認的融資成本相應增加所致。
經營及融資現金流減少
該股又指，自2021年下半年以來，內地房地產行業面對前所未有挑戰。受不利宏觀經濟因素、負面信貸事件及行業融資渠道受限的影響，包括該集團在內的民營開發商面對更大流動資金壓力。整體行業困境使購房者對未來經濟增長信心減弱，影響其對內地整體房地產銷售的需求。此等市況變動令眾多房地產開發商的經營及融資現金流減少。
努力不懈地確保物業交付
面對整體行業困境，該公司又指一直努力不懈地確保物業交付，並以穩定的業務營運為先，務求為所有持份者保值。鑒於目前挑戰，公司一直為其所有持份者的利益探尋目前境外債務狀況的全面解決方案，以確保可持續經營，並已委任財務顧問及法律顧問評估集團的資本架構、流動資金及探尋所有可
行的解決方案，藉以緩解當前的流動資金問題，並盡快為所有持份者達成最佳的解決方案。