盈利預告｜呷哺呷哺中期虧損料擴大至2.9億人幣

呷哺呷哺(520)發盈利警告，預期截至今年6月底止中期虧損將擴大至介乎2.7億至2.9億元人民幣(約3.1億至3.4億港元)，去年同期則蝕4,700萬元人民幣。

該股指，期內大部分地區餐廳仍然受到新冠肺炎疫情影響，而無法充分營業。在營城市116個，其中受疫情影響城市92個，佔比約79%，尤其主要一線城市受疫情影響嚴重，如北京、上海、深圳、天津等。將持續密切關注市場狀況、檢視餐廳經營情況，以及時調整組織架構和業務策略，同時將採取多項措施增加餐廳運營收入和精細化控制及管理各項經營成本費用，其中包括針對疫情的影響，對受影響區域和餐廳進行梳理，並結合自身品牌優勢與餐廳出租方進行多輪溝通，對受影響餐廳作出免租或減租談判。

全年料開店 100 家

下半年度，新開餐廳選址將陸續採取更科學化的選址系統。未來在大數據和智慧選址系統功能的雙重加持下，將提升選址品質，上半年新開業餐廳21家，全年新開業餐廳預計約100家；另加大品牌行銷力度，借助海量會員數據及私域群客戶積累，精準行銷定位客戶群，高品質高效率吸引潛在客戶，以降低獲客成本，在提升品牌影響力的同時降本增效。加上財務狀況穩健，營運資金充裕，相信業務將會好轉，對未來發展充滿信心。