盈利預告｜天齊鋰業上市即盈喜 純利勁升逾百倍

昨日首掛的新股天齊鋰業(9696)發盈利預喜，預期截至6月底止，半年度的股東淨利潤區間為96億至116億元(人民幣，下同)(約112億至135億港元)，較上年同期的8,579.75萬元，大增約111倍至134倍。

扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計為人民幣84.6億至103.8億元，較上年同期的1,934.78萬元，增長約436倍至535倍。至於基本每股收益區間預計為每股6.5元至7.85元，上年同期為每股0.06元。

該公司稱，中期業績變動的主要原因是包括預計營業收入按年大幅上升，其主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。此外，其參股公司SES Holdings Pte. Ltd在紐約證券交易所上市，所持的SES股份被動稀釋引起公司對其不再具有重大影響，因此終止確認長期股權投資，並確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，並確認投資收益。上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非經常性損益。另外，公司並確認對聯營公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A的投資收益按年有較大幅度增長。

天齊鋰業昨日首掛，收市僅險守招股價82港元。不過今日股價走低，最低見77.15港元，現報80港元，跌2.4%或2港元，成交額約6.5億港元。