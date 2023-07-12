盈利預告｜恒發盈警料蝕1800萬 上氣預告中期扭虧

多間企業發盈利預告。恒基發展(097)預告截至今年6月底止中期料轉盈為虧，期內蝕1,800萬元，去年同期2,400萬元。由於位於太古城之APITA進行分階段翻新工程，令銷售額下降；去年底起取消社交距離措施，令顧客對超級市場食品及日用品的需求減少。該股今日收報0.265元，逆市跌1.9%，成交約7.7萬元。
上海電氣(2727)預告上半年純利介乎5.5億至6.5億元人民幣，去年同期蝕9.91億元人民幣，扣除非經常性損益的淨利潤料介乎2億至2.7億元人民幣，去年則蝕13.5億元人民幣。期內加大科研投入提高產品競爭力，毛利率較上年同期提高，所持金融資產公允價值較期初上升等。
中遠海運盈利料升1倍
另外，中遠海運國際(517)指，今年上半年盈利料按年錄不低100%增長，增長主要是由於利息收益及應佔其合營企業中遠佐敦船舶塗料(香港)溢利大幅增加所致。以該股去年同期賺1.65億元計，料今年盈利將達3.3億元。該股今日收報2.55元，跌0.8%，成交約89.7萬元。
大眾公用半年賺逾4億人幣
大眾公用(1635)料上半年盈利將介乎4億至5.5億元人民幣，去年同期虧損1.5億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤料介乎5.3億至7.2億元人民幣，去年同期虧損5276萬元人民幣。