盈利預告｜恒發盈警料蝕1800萬 上氣預告中期扭虧

上海電氣預告上半年純利介乎5.5億至6.5億元人民幣，圖為其網站。

恒基發展指，太古城之APITA進行分階段翻新工程，令銷售額下降。(網上圖片)

中遠海運盈利料升 1 倍

另外，中遠海運國際(517)指，今年上半年盈利料按年錄不低100%增長，增長主要是由於利息收益及應佔其合營企業中遠佐敦船舶塗料(香港)溢利大幅增加所致。以該股去年同期賺1.65億元計，料今年盈利將達3.3億元。該股今日收報2.55元，跌0.8%，成交約89.7萬元。

大眾公用半年賺逾4億人幣

大眾公用(1635)料上半年盈利將介乎4億至5.5億元人民幣，去年同期虧損1.5億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤料介乎5.3億至7.2億元人民幣，去年同期虧損5276萬元人民幣。