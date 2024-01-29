盈利預告｜比亞迪去年純利最多飆87%

比亞迪(1211)發盈利預告，截至去年底止全年純利介乎290億元至310億元(人民幣，下同)，按年增74.5%至86.5%；扣除除非經常性損益後的淨利潤274億元至297億元，增75.2%至89.9%；每股收益9.98元至10.67元。

集團表示，去年新能源汽車行業繼續保持高速增長態勢，公司新能源汽車銷量再創歷史新高，進一步鞏固全球新能源汽車銷量第一的領先地位。儘管行業競爭更為激烈，公司憑藉品牌力的不斷提升、出海銷量的快速增長、持續擴大的規模優勢和強大的產業鏈成本控制能力，盈利實現大幅改善，展現了強大的韌性。手機部件及組裝業務方面，受惠海外大客戶業務份額提升及安卓客戶需求回暖、新能源汽車和新型智能產品業務高速增長，產能利用率明顯提升，業務結構進一步優化，盈利能力顯著改善，盈利實現大幅增長。