盈利預告｜百融雲盈喜 去年料轉賺逾2.2億人民幣

百融雲創(6608)發盈利預喜。預期截至去年12月31日止年度轉虧為盈，期內溢利約2.21億元至2.28億元人民幣，按非國際財務報告準則溢利料為2.86億元至2.93億元人民幣，按年增長約103%至108%。

該股指，作為核心業務的智能分析與運營服務收入按年增長約39%至41%，達約10.22億元至10.38億元人民幣；該業務線持續發揮規模化經營優勢，增收又增利。智能運營服務收入亦飆升約140%。該業務線基於人工智能(AI)優勢，利用自主研發的AI智能語音機器人(Chatbot)，以及算法驅動的智能營銷中台幫助銀行等金融機構完成信用卡用戶喚活、財富營銷、客戶維護等工作，有效提升金融機構服務精準度和運營效率。

加大對 Chatbot 等投入

另外，該股指，隨著多家銀行將加速金融數智化轉型列入今年的發展戰略計劃，故將抓住商機，持續加大對Chatbot、NLP、AutoML、深度學習、隱私計算等工具以及Transformer、模型性能調優、複雜神經網絡等底層算法的投入，繼續發揮集AI、大數據和雲計算於一身的科技優勢，服務智能運營、智能風控、智能營銷、智能投顧等金融全場景，致力於成為助力金融機構全鏈路業務數智化轉型的一站式賦能者。