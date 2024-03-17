盈利預告｜神州數碼預告去年虧損最多19億人民幣

神州數碼(861)發盈利警告，預期去年全年虧損介乎17億至19億元(人民幣，下同)，2022年則賺3.1億元。

該股指，受慧聰集團(2280)及小額貸款公司虧損及其投資減值影響，預期期內將錄得應佔聯營公司虧損及聯營公司權益減值損失約10億元。加上受內地房地產市場的不景氣、其歷史非主營業務投資減值及歷史上投資理財產品最終相關資產受法院裁定的重整方案等因素影響，一些投資包括理財產品及投資物業等預期於期內共錄得減值約10億元至12億元。

大數據產品收入料增三成

不過，該股指，整體財務、業務及經營狀況仍良好。一直堅定踐行「數字中國」使命，以「大數據+人工智能」戰略為指引，採取「城市CTO+企業CSO」發展模式，有效帶動核心業務增長，大數據產品及方案業務分部取得可喜成績，預期收入增長約30%。