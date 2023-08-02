盈利預告｜華置盈警 半年少賺最多88%

華人置業預料半年可能均錄得收入顯著減少介乎72%至82%。圖左起為行政總裁陳凱韻及前主席劉鑾雄。(資料圖片)

華置指，收入及溢利顯著減少之主要由於非上市股本證券的股息收入減少，期內確認來自一間持有位於香港物業發展項目(佔10%權益)的接受投資公司股息收入3,600萬，去年同期為9.5億元，大減92.6%。另外，財務費用亦增加，由於利率飆升，期內財務費用由約5,500萬元，增加接近1倍，至1.09億元。

華人置業(127)又盈警！集團預料，截至6月底止半年可能均錄得收入顯著減少介乎72%至82%，以及應佔綜合溢利淨額顯著減少介乎78%至88%，去年同期收入為11.81億元，應佔綜合溢利淨額8.71億元。

華置盈警｜投資及財資產品公平值扭虧

至於通過損益以反映公平值的投資及財資產品則轉虧為盈，期內出售若干證券投資及財資產品，當中主要包含於香港或其他地區上市之股本證券、債券及結構性產品，預計帶來已變現收益約5,800萬元，多1.3倍，公平值變動未變現虧損約5,600萬元，將於期內損益中確認。然而，集團錄得利息/股息收入減少，僅約800萬，去年同期為1,700萬元。

最後，集團投資物業公平值變動收益亦增加，期內錄得收益約1.91億元，多83.7%，主要來自一項位於英國重建物業公平值增加所致。

華置今日收報2.23元，跌0.05元或2.2%，成交額28.8萬元，市值42.54億元。