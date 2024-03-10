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財經
2024-03-10 19:17:00

盈利預告｜雅生活盈警 預告去年少賺逾73%

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盈利預告｜雅生活盈警 預告去年少賺逾73%

雅生活預期截至去年12月底全年溢利介乎3.2億至5億元人民幣，按年減73%至83%。(資料圖片)

雅生活智慧城市服務(3319)發盈利警告，預期截至去年12月底全年溢利介乎3.2億至5億元人民幣，按年減73%83%，由於業務結構調整，外延增值服務的收入與利潤佔比下降，非周期業務佔比提升，以及相關成本有所上升。

同時就關聯方客戶貿易應收款項進行計提減值撥備約2億元至3億元人民幣。主要由於房地產市場供求發生重大變化，關聯方客戶面臨階段性資金流動性壓力，導致關聯業務結算周期增長。因此，謹慎地對關聯方客戶貿易應收款項的減值撥備金額進行評估，作出合理的會計估計。將持續與關聯方客戶磋商回款措施，與其保持密切溝通，盡最大努力持續推進貿易應收款回款措施的落實。

商譽減值約5億人幣

同時為商譽減值計提約4億元至5億元人民幣。主要由於過往年度收併購部分附屬公司業務拓展未能如預期開展，對該部分業務進行調整，導致部分附屬公司收入及利潤下降。

實現正向經營性現金流

另外，未經審核綜合收入穩健增長；預期經營性現金流淨流入約9億元人民幣，較2022年同期大幅增長，實現正向經營性現金流。主要由於非周期業務收入增長，以及業務持續穩定運營導致。

該股上周五收市報3.81元，升0.8%0.03元，成交約1,795萬元。

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