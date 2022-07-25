盈利預告｜3股預警 中海石油化學中期料少賺23%

多間公司發盈利預警。中海石油化學(3983)指，截至今年6月底中期純利料介乎9.23億至9.53億元人民幣，較去年同期賺12.46億元人民幣，減少23.5%至26%。因期內未有出售業務錄得特殊收益，撇除該因素，純利則上揚，因尿素、甲醇、磷復肥等主要產品價格上漲。

原生態牧業上半年純利介乎3000萬至5000萬元人幣

另外，原生態牧業(1431)指，上半年純利料介乎3,000萬至5,000萬元人民幣，按年減49%至69%。由於期內飼料價格增加；生物資產公平值變動減銷售成本的虧損較相應期間增加。

時代天使毛利挫逾12%

時代天使(6699)預料上半年淨利潤介乎6,610萬至6,960萬元人民幣，按年跌27.3%至30.9%，收入料介乎5.42億至5.7億元人民幣，減最多5%，毛利預期介乎3.14億至3.3億元人民幣，按年少12.2%至16.6%。

該公司指出，主要期內內地新冠肺炎疫情反覆及政府相關防疫措施，若干相關地區及城市的診所及醫院暫停營業或受到限制，而對隱形矯治服務的市場需求受到負面影響，期內達成案例降至約7.72萬宗。另外，經營開支按年有所增加，主要由於擴展至新興市場及海外市場，以及對營銷活動持續投入。相關前期投資及開支將助益並促進其未來業務表現及增長。