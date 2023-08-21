盈利預告｜HKTVmall母企盈警 上半年料少賺六成

HKTVmall母企香港科技探索(1137)發盈利預警，預期截至今年6月底中期未經審核盈利介乎4,500萬至5,000萬元，按年減少60.9%至65%，經調整後的扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA)則介乎8,000萬至8,500萬元，按年亦倒退56.5%至59.1%。

該股指，受累電子商貿業務分部貢獻減少，新的探索項目包括Everuts及第三方物流服務等而引致的初創虧損等，去年上半年訂單總商品交易額顯著增長是由於第五波疫情引發的糧油雜貨需求激增，今年上半年並無出現該情況；同時香港經濟尤其是超市行業的復甦速度遜於預期，並且旅遊限制解除後海外旅遊的顯著增加，導致今年上半年訂單總商品交易額的增長放緩；另外，同時降低了直接商品銷售的毛利率，以維持線上糧油雜貨的競爭力。