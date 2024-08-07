盈警｜太興料半年少賺最多八成 受累北上消費 內地餐飲萎縮

太興指，純利下降主要由於本港經濟復甦及入境旅客人數升幅緩慢，加上市民北上消費趨勢及本地消費習慣改變等因素，導致收益升幅受壓。(資料圖片)

太興集團(6811)盈警，預料6月底止半年純利介乎約800萬元至1,200萬元，而去年同期純利約4,500萬元，意味按年跌幅介乎73%至82%。

復常後經營成本回升

集團指，純利下降主要由於本港經濟復甦及入境旅客人數升幅緩慢，加上市民北上消費趨勢及本地消費習慣改變等因素，導致收益升幅受壓。另外，去年同期的各項經營支出(包括人力及租金成本)基數於疫情剛結束時相對較低。然而，隨社會復常，有關經營成本有所回升，導致溢利下降。

此外，集團為應對內地消費降級及持續萎縮的內地餐飲市場，關閉部分未如理想的分店，並就品牌及寫字樓以及於相關城市實施整合策略，故上半年關店相關開支及就餐廳所計提資產減值撥備，均較去年同期上升。