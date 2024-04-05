盛事經濟｜Trip.com：李知恩IU演唱會料帶動香港消費及入境

自年初起「演唱會經濟」興起，更被視為盛事經濟的一部分，文化體育及旅遊局局長楊潤雄曾表示，香港舉辦盛事能帶動市民和旅客等更多人流，提升整體形象之餘，亦有直接經濟收益。本地旅遊網站Trip.com表示，韓星於本港舉辦演唱會，有助帶動香港的消費及入境。

Trip.com公布該平台的數據指，以復活節假期（3月29日至4月1日）出行日期計算，平台的香港跨境高鐵票量創下自疫情後通車以來新高，與之前一週相比上升67%，比去年同一假期增長69%。

料IU演唱會帶動香港消費及入境

Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，大型盛事可促進港人留港消費及入境旅遊。據平台數據顯示，於4月5至7日舉行的香港國際七人欖球賽吸引本地市民及旅客入場，旅客來源地頭5位為美國、英國、澳洲、紐西蘭及新加坡。