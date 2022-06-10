監管放寬 傳放行螞蟻上市 中證監否認 科企乍現最大鬆綁訊號

阿里巴巴(9988)連升4 日累漲兩成之際，外電昨傳出旗下螞蟻集團的重啟上市計劃，被內地監管部門重新提上議事日程，為目前最清晰的放寬科企監管訊號。雖然中證監及螞蟻均否認，但仍無阻市場憧憬發酵，及後更再傳螞蟻或最快下月遞申請。

彭博昨在亞洲收市後引述消息報道，中證監已成立工作小組，評估螞蟻A股重新上市可行方案，另外亦指集團的金融控股公司的牌照申請，已接近最後階段，為清除上市障礙重要一環。及後路透社亦引述兩名消息人士指，內地當局已「初步開綠燈」，甚至指最快下月會重新遞交上市申請。

不過中證監指，沒有這方面評估和研究工作，但支持符合條件的平台企業在境內外上市。螞蟻亦稱，正在監管部門的指導下專注落實整改工作，目前沒有啟動新股的計劃。

阿里偷步炒上 4日漲兩成

螞蟻母企阿里巴巴已偷步連升4日，昨報111.3元，漲2.5元或2.3%，成交額127.6億元，累計4日飆約兩成，本月倒升15.6%。阿里美股昨盤前一度飆半成後倒跌，開市早段挫半成，折算港元報110.4元，較港回落0.8%。

上市前夕煞停 揭監管序幕

螞蟻在2020年第四季曾啟動滬港兩地上市計劃，集資逾2,600億元，問鼎全球史上最大新股，惟在掛牌前一日被內地煞停，震撼市場，並旋即揭開內地對科企的監管序幕。阿里股價在螞蟻籌備上市時一度高見309.4元，及後股價持續下瀉並在今年3月低見71元，累失77%，現價較高位仍挫64%。

事實上，螞蟻本月初獲港交所(388)主席史美倫加盟出任獨立非執行董事一事，已被解讀為鋪路上市；而近日內地放寬監管的訊號亦漸現，包括有傳當局準備結束對滴滴出行的調查，並引爆恒生科技指數大反彈，本月累漲6%。