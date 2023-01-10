監管放鬆｜領恒指闖半年高 阿里6日彈三成 看升33%

馬雲棄螞蟻集團控權後，阿里巴巴(9988)與螞蟻進一步切割，令監管陰霾明顯退散，推動股價昨急漲8.7%或8.8元，報110.4元，為表現最好藍籌，連升6日累漲29%，由去年10月底即市低位60.25元計，兩個半月已累計大升83%。阿里造好同時帶動恒生指數再升396點，至約半年高，當中155點或近四成升幅由阿里貢獻。摩根士丹利發報告唱好阿里，將美股目標價由100美元，大升至150美元，折算港元146.25元，意味潛在升幅仍有32.5%。

大摩：未來60日逾八成機會走高

大摩給予內地科網板塊的評級為「與大市同步」，但阿里評級則為「增持」，認為阿里會跑贏同業、並為行業首選，又指其股價在未來60日有80%或更高機會上漲，主要受惠監管寬鬆及內地開關，指其為環球資金重返中國的目標。該行估計，阿里2023年至2026年調整後EBITDA複合增長率達18%，並指目前估值仍吸引，2024年預測市盈率(PE)僅11倍，扣除現金的PE為9倍，加上仍有220億美元回購計劃，故值得看好。

恒指昨最高飆479點，收市漲396點或1.9%，報21,388點；國企股指數報7,286點，漲142點或2%；恒生科技指數報4,570點，走高139點或3.2%，三大指數收市齊創約半年高。大市主板成交額1,564億元，大市沽空率14.7%，為約半個月低；不過港股通走資，滬深合共淨流走12.25億元。

除阿里外，騰訊控股(700)昨升3.6%，亦貢獻大市64點；小米集團(1810)飆7.7%，推升24點。逆市走低股分有內房，碧桂園服務(6098)全日挫5.2%，為表現最差藍籌。

中金：港股收復空間可達18%

中金報告指，港股通近日吸資放緩，本地走資縱放緩但未見掉頭吸資，反映大市近日的反彈並不由北水及外資帶動，而在沽空比率稍回落下，該行認為升市主要由補倉及交易型資金帶動。該行認為，後市反彈力度視乎內房政策及消費恢復力度，並有機會出現2017年的大型反彈市；不過若整體增長溫和則令升幅受限，升勢或更類似2019年。該行傾向相信目前情況近似2019年，並按6%至10%盈利增長及5%至8%估值收復推算，料全年反彈空間約14%至18%。