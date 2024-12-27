盤點今年藍籌表現 內銀全線漲 消費股慘跌 小米大贏家

港股2024年只餘下1個半交易日，恒生指數今年暫升3,050點或17.9%，至20,098點，為連挫4年後第一個反彈年份，亦為2017年後7年來表現最佳的一年。盤點藍籌今年贏輸家，表現幾乎由業績主導，內地消費走下坡下，業績大倒退的零售股普遍走弱；相反業績頻頻勝預期或受累息差擴闊的科技股及內銀造好，當中大贏家是今年股價倍升的小米集團(1810)及攜程集團(9961)。

今年藍籌三大贏家均為科技股，包括小米今年暫累升1.1倍，至32.75元，為今年表現最好藍籌；另外攜程則漲1.02倍，至561元；美團(3690)亦升89%，至155.1元。至於工中建三大內銀升幅介乎33%至40%，齊齊創最少52周新高，招商銀行(3968)亦大飆46%。