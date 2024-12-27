盤點今年藍籌表現 內銀全線漲 消費股慘跌 小米大贏家

港股2024年只餘下1個半交易日，恒生指數今年暫升3,050點或17.9%，至20,098點，為連挫4年後第一個反彈年份，亦為2017年後7年來表現最佳的一年。盤點藍籌今年贏輸家，表現幾乎由業績主導，內地消費走下坡下，業績大倒退的零售股普遍走弱；相反業績頻頻勝預期或受累息差擴闊的科技股及內銀造好，當中大贏家是今年股價倍升的小米集團(1810)及攜程集團(9961)。
今年藍籌三大贏家均為科技股，包括小米今年暫累升1.1倍，至32.75元，為今年表現最好藍籌；另外攜程則漲1.02倍，至561元；美團(3690)亦升89%，至155.1元。至於工中建三大內銀升幅介乎33%至40%，齊齊創最少52周新高，招商銀行(3968)亦大飆46%。
傳雷軍領軍拓芯片大模型
小米跑出除了季績屢見驚喜，集團在人工智能(AI)方面的發展亦令市場憧憬。昨日內地媒體引述消息報道指，小米正打造由逾萬張GPU芯片組成的大模型系統，由小米董事長雷軍領導，並已施行數月時間並，目前配備6,500張GPU芯片資源。小米則不予置評。
至於藍籌大輸家為百威亞太(1876)，全年市值斬半，股價大挫50%；其次為恒隆地產(101)及周大福(1929)，今年齊齊大跌42%。藥明生物(2269)及理想汽車(2015)則分別挫41%及36%。至於2023年最差藍籌李寧(2331)今年續乏起色，累失19.7%，農夫山泉(9633)亦大跌21.8%。
憧憬刺激政策落實 基金樂觀
展望來年，世界銀行上調內地今明兩年經濟增長預測，今年升0.1個百分點，至4.9%；明年升0.4個百分點，至4.5%，主要由於內地政策放鬆的影響，及預期短期出口會保持強勁。基金普遍對中國股票明年表現樂觀，景順指在財政刺落實可提振投資者情緒，中國股票具有較強吸引力。瑞銀資產管理全球投資總監Barry Gill指，中國為全球最便宜市場，目前為其首選。