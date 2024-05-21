目標上移｜港股再創9個月高 摩笛吹奏恒指最牛22500點

港股再創9個月高，外資大行吹暖風！摩根士丹利發表報告指，給予恒生指數明年6月標價19,150點，仍低於現價，而該行早前預測的今年底目標為16,000點；最樂觀情況下，大摩料恒指明年中看2,2500點，即潛在升幅14.2%；國企股指數看6,800點，最牛8,100點；滬深300基本看3,900點，最牛4,400點。 恒指昨收市報19,636點，漲82點或0.4%，3連升累計進帳563點；國企股指數收市報6,964點，升30點或0.4%，兩指數均創去年8月後約9個月高。恒生科技指數升22點或0.6%，收市報4,135點，連升7日累漲6.8%，為逾3年半最長升浪。

料日股表現更佳 關注韓台半導體 不過大摩認為，中資股今明兩年每股盈利或令市場失望，因此認為日本股市表現或更佳，料日股潛在升幅達17%，並關注印度的增長，以及韓國與台灣的半導體板塊。 另外，高盛亦指認為外資「低配」中資股的情況或改變，成為推升中資股動力，加上按統計在市場進入低位反彈20%的技術牛市後，繼續上升機會為60%，往後6個月平均回報達35%，因此將滬深300指數的目標價升5%，至4,100點，以昨收市3,690點計，潛在升幅11.1%。 金價銅價創歷史高 中國白銀飆54% 中東局勢動盪引發金銀銅齊攀升。國際金價一度升至歷史新高的每安士2,454.2美元，即本月一度飆6.6%；國際銅價攀至歷史高，LME 3個月銅期貨合約升2.3%，至每噸10,668美元；白銀價格亦升至最高每安士32.75美元，為11年新高。