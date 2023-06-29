目標下調｜受困三大負面因素 大行把脈下半年 料續波動

港股今年3月起持續困在3千點關口上落，多間大行陸續發表下半年展望，當中花旗指受累內地經濟偏弱、人民幣走低及中美關係緊張，預料下半年會維持上半年的區間上落格局，並將恒生指數年底目標價由24,000點，降至22,000點，潛在升幅近15%。

花旗指，隨著開放後的經濟動力漸消退，內地正陷「信心陷阱」邊緣，預計未來會有更多刺激經濟措施，以穩定經濟信心，惟仍將內地今年增長預測由6.1%下調至5.5%；同時預料在信心恢復之前，人民幣走勢仍難呈強。該行恒指明年中目標僅23,000點，至於滬深300指數今年底及明年中目標分別為4,550點及4,800點。

花旗降恒指目標至22000 薦7股

該行認為，下半年有三大主題要注視，包括救市政策、企業利盈增長及地緣政局變化，並認為增長股及價值股的比較會在下半年持續，雖然上半年增長板塊跌11%，價值板塊漲19%，惟資金換馬風險仍高，籲投資者以平衡策略持倉。該行看好消費、互聯網、運輸及科技股，並估計A股會跑贏H股，至於港股則首選7股，包括網易(9999)、周大福珠寶(1929)、金沙中國(1928)、比亞迪(1211)、申洲國際(2313)、友邦保險(1299)和華潤燃氣(1193)。

渣打料美今年不加息 明年或減息

渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《2023年下半年市場展望》，該行北亞區投資總監鄭子豐亦估計，下半年港股維持18,000點至20,000點波幅區間上落，二萬一會成大阻力，惟倘內地大手推刺激經濟措施，則可推升市盈率約一成，恒指或可上望23,000點。另外，他認為加息帶來的負面影響已逐步呈現，因此保守估計美國聯儲局今年不會再加息，並有機會在明年下半年減息。

恒生投資：港股估值吸引 靜待催化劑

另外，恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝指，港股受政治因素、內地經濟復甦較預期慢等因素拖累，惟由於美國明年舉行總統大選、中美關係短期難以大幅改善，加上內地大水漫灌刺激經濟的可能性低，市場仍需靜待催化劑，不排除恒指市盈率由目前約10倍，進一步下試至8至9倍水平。不過他指，恒指目前估值仍低於過去10年平均，即正處具吸引力水平，投資者可考慮以指數投資捕捉大市反彈，同時看好香港債券。