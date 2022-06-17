直播帶貨吸金 股價飆7倍 新東方在線超買 北水食胡

小心火棒

美國聯儲局28年來首次重手加息0.75厘，恒生指數昨高開後受壓，收市報20,845點，挫462點或2.2%，再失守二萬一；不過市場焦點落在新業務直播帶貨瘋狂吸金的新東方在線(1797)身上，股價單日飆72.7%，至28.6元，成交額高達111.1億元冠絕港股，並已連升9個交易日，累計飆6.8倍。不過，連日爆升後該股已抵極嚴重超買的水平；同時連日密密掃貨的北水亦趁機獲利，昨掉頭錄走資。

大市走低下昨港股通仍吸資，合共淨買額19.36億元。不過連日吸資的新東方在線則錄淨沽額1.59億元，該股上周五至本周三4個交易日，合共淨吸資12.7億元。

內地媒體報道指，新東方在線爆升與集團去年底起闖進直播帶貨圈有關。中信建投發報告指，集團旗下抖音直播間「東方甄選」以中英雙語直播、「深度思想」及「文化底蘊」突圍，令商品成交金額(GMV)出現爆發式增長，本周二單日GMV達4,012億元人民幣，按日多84%，較周日更飆近1.6倍。該行認為，日均GMV只決定短期增長空間，長期前景由粉絲數量增長決定，本周二「東方甄選」粉絲達567萬人，按日多183萬人，估計不足一周可升至千萬人，未來有望達2,000萬人。不過，截至本港時間昨晚9時半，「東方甄選」已突破千萬人，達1,100萬人，意味兩日內粉絲量已倍升。