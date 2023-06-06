看好科企｜耀才調查：四成散戶料港股下半年升越二萬二

耀才證券(1428)近日進行民意調查，收到近3千份回覆，超過七成認為港股下半年可升越20,000點以上，當中逾四成料可升至22,000點，5.6%更料可升逾24,000或以上。

至於影響港股的因素，多達38.7%散戶認為受人民幣匯率影響；27.1%指受中美互相制裁影響；內地刺激經濟政策及美國銀行問題，則分別有12.5%及10.3%散戶認為有影響。看好板塊方面，21.5%看好科技股；15.2%看好「中特估」概念；能源及電力股亦有10.1%散戶看好。

許繹彬：投資者轉向投資美股及美期

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，民意調查顯示部分投資者轉向投資美股及美期，可能是由於港股的走勢持續陰晴不定及新股表現令人失望，而美股盡管屢傳銀行倒閉及債務問題等危機，仍無損道指及納指走勢有關。