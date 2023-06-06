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財經
2023-06-06 15:39:05

看好科企｜耀才調查：四成散戶料港股下半年升越二萬二

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看好科企｜耀才調查：四成散戶料港股下半年升越二萬二

許繹彬(中)表示，民意調查顯示部分投資者轉向投資美股及美期。

耀才證券(1428)近日進行民意調查，收到近3千份回覆，超過七成認為港股下半年可升越20,000點以上，當中逾四成料可升至22,000點，5.6%更料可升逾24,000或以上。

至於影響港股的因素，多達38.7%散戶認為受人民幣匯率影響；27.1%指受中美互相制裁影響；內地刺激經濟政策及美國銀行問題，則分別有12.5%10.3%散戶認為有影響。看好板塊方面，21.5%看好科技股；15.2%看好「中特估」概念；能源及電力股亦有10.1%散戶看好。

許繹彬：投資者轉向投資美股及美期

耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，民意調查顯示部分投資者轉向投資美股及美期，可能是由於港股的走勢持續陰晴不定及新股表現令人失望，而美股盡管屢傳銀行倒閉及債務問題等危機，仍無損道指及納指走勢有關。

看好科企｜耀才調查：四成散戶料港股下半年升越二萬二

耀才競猜4月28日恒指數市價遊戲，由黎國傑(右二)以0.29點之微，與百萬黃金擦身而過，但仍可贏得3萬元黃金「安慰奬」。

植耀輝：目標2200022500

耀才證券研究部總監植耀輝表示，下半年港股炒作主要靠概念，他對科技股有保留，惟可留意「中特估」概念能否續見支撐。指數方面，他指恒生指數關鍵在250月線能否收復，今年目標22,00022,500點，下半年看好旅遊及消費概念股；發電與電力設備；油、煤炭及油運相關股，當中可留意銀河娛樂(026)、新秀麗(1910)、普拉達(1913)、東方電氣(1072)、中集安瑞科(3899)、中海油(883)、神華(1088)

競猜恒指點數 300萬元黃金

另外，集團「估中恒指贏黃金」遊戲加碼至300萬元等值黃金，市民競猜830日恒指收市點數，完全估中點數的參賽者，奬金大幅加碼至300萬元千足黃金，而早前奬金為100萬千足黃金。

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