看好科企｜耀才調查：四成散戶料港股下半年升越二萬二

耀才證券(1428)近日進行民意調查，收到近3千份回覆，超過七成認為港股下半年可升越20,000點以上，當中逾四成料可升至22,000點，5.6%更料可升逾24,000或以上。
至於影響港股的因素，多達38.7%散戶認為受人民幣匯率影響；27.1%指受中美互相制裁影響；內地刺激經濟政策及美國銀行問題，則分別有12.5%及10.3%散戶認為有影響。看好板塊方面，21.5%看好科技股；15.2%看好「中特估」概念；能源及電力股亦有10.1%散戶看好。
許繹彬：投資者轉向投資美股及美期
耀才執行董事兼行政總裁許繹彬表示，民意調查顯示部分投資者轉向投資美股及美期，可能是由於港股的走勢持續陰晴不定及新股表現令人失望，而美股盡管屢傳銀行倒閉及債務問題等危機，仍無損道指及納指走勢有關。
植耀輝：目標22000至22500點
耀才證券研究部總監植耀輝表示，下半年港股炒作主要靠概念，他對科技股有保留，惟可留意「中特估」概念能否續見支撐。指數方面，他指恒生指數關鍵在250月線能否收復，今年目標22,000至22,500點，下半年看好旅遊及消費概念股；發電與電力設備；油、煤炭及油運相關股，當中可留意銀河娛樂(026)、新秀麗(1910)、普拉達(1913)、東方電氣(1072)、中集安瑞科(3899)、中海油(883)、神華(1088)。
競猜恒指點數 贏300萬元黃金
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