看好美團｜大淡友兩個月變好友 摩通轉軚 叫增持科企

提│早│轉│勢

科技股低位掙扎之際，大行對其看法亦陰晴不定。摩根大通3月中發表震動市場的全線下調科技股目標價報告後，兩個月後即告180度轉軚，極速將多隻股份評級由「減持」上調兩級至「增持」，包括三大龍頭騰訊控股(700)、阿里巴巴(9988)及美團(3960)。摩通的解釋是，由3月中至上月底的國務院會議、中央政治局會議，以及中證監與中國人民銀行會議等釋出的訊號，均較預期早出現，因而令科技股提早進入「第二階段投資框架」，該行對板塊的偏好依次序為美團、網易(9999)、騰訊、快手(1024) 及阿里。

摩通3月中發表唱淡科技股報告時，一度引爆板塊急瀉，3大巨頭美團、騰訊及阿里單日齊齊挫逾一成。不過，科技股昨未受摩通的轉軚報告影響，股價各自表現，美團挫2.4%為表現最差藍籌，騰訊亦失1.2%；相反，阿里漲2.9%，京東集團(9618)及小米集團(1810)亦分別升0.2%及0.7%。恒生科技指數昨則升微升不足1點，至4,039點。

摩通指，雖然其對科技股今年盈利預測較市場共識低約10%，但明年預測盈利則較共識高8%。該行估計，數碼娛樂、本地服務及電商會是首批跑出股份，旅遊及廣告類股份則會落後一至兩季跑出。除三大龍頭外，摩通亦將網易評級由「減持」上調至「增持」，另外京東、百度(9888)及嗶哩嗶哩(9626)則由「減持」上調至「中性」。

美團目標倍升 看220元

至於摩通對各科技股的目標價上調幅度，介乎26%至一倍，以美團目標價大升109%，至220元最多，網易目標價亦漲近99%。不過最新目標價較該行3月下調前水平，仍低約半成至逾七成，阿里及美團目標價較3月中前仍低約25%，騰訊則低近18%，嗶哩嗶哩更低76%。

3月中指半年至1年不沾手

摩通在3月中的唱淡報告中，表示在地緣政治及內地監管風險下，直指相關板塊是「不可投資」，建議未來半年至1年不宜沾手科技股，並狠劈多隻股份目標價。不過近日有外媒報道指，摩通認為「不可投資」的用辭是編輯錯誤，刪除多份報告的相關字眼，並以「不吸引」代替。及後有傳聞指，摩通因削小米集團(1810)創辦人雷軍旗下金山雲目標價，而失去回流香港雙重上市時的承銷商角色。

港股悶升51點 內房大漲

大市方面，港股昨陷上落悶局，恒生指數早段曾漲275點，惟二萬關再受阻並曾倒跌134點，收市報19,950點，微升51點或0.3%。主板成交額只有930億元，按日縮兩成。市場傳碧桂園(2007)、龍湖地產(960)及美的置業(3990)成示範企業，並在本周發債，內房股反彈明顯，碧桂園全日升10.4%，為表現最好藍籌；碧桂園服務(6098)及龍湖分別揚5.2%及4.8%。滬深港股通續吸資，合共淨買額19.32億元，當中上海佔5.35億元，深圳佔13.97億元。