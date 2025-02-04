看3千美元 張德熙料黃金高處未算高

蛇年開局，港股紅盤低開低收，惟金價報捷！香港黃金交易所昨舉行新春開市儀式，本港九九金高開，以 每両25,928元成交，較龍年最後一個交易日高328元，離岸人民幣公斤條則以每克 660.08元人民幣成交。香港黃金交易所主席張德熙預料，金價高處未算高，國際金價在蛇年大機會升穿每安士3,000美元。
國際金價再破頂
國際金價過去一個月持續攀高，周日一度高見每安士2,861.5美元的歷史新高，截至本港時間昨晚9時半則報每安士2,848.3美元，升0.5%。至於本港九九金昨高開後亦高收，收市報每両25,990元，按日多390元；港元公斤金條合約每克收市價700.8元。
料港黃金交易升15%
張德熙預計，蛇年本港黃金交易量可升10%至15%，全球則可看升三成。他認為，今年金價上機會較大，蛇年是金價攀升的好年，主要由於貨幣貶值、貿易戰、地緣政局緊張及息口向下等因素，都有利推升金價穩步向上。
至於黃金倉庫選址，張德熙指推動黃金市場發展工作小組早前已開會，會議上曾討論提出如何爭取市場份額，吸納企業和人才等，亦有就黃金倉庫選址展開討論，但現階段宜先擴建機場黃金倉庫，再物色新倉庫選址，估計在2027年才會啟動構建。
高盛分析認為，美國加徵關稅將進一步支持資金流向黃金以對沖風險。該行重申明年第二季金價升至每安士3千美元的預測。
港股紅盤低收 阿里漲6.5%
大市方面，恒生指數昨紅盤低開177點，及跌幅曾擴大至461點才喘穩，收市跌幅大收窄至7點，報20,217點，二萬大關失而復得。推出新AI模型的阿里巴巴(9988)獲資金追捧，昨收報94元，大升6.5%。另外金山雲(3896)亦飆31%，中芯國際(981)亦漲10.3%。