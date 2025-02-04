看3千美元 張德熙料黃金高處未算高

蛇年開局，港股紅盤低開低收，惟金價報捷！香港黃金交易所昨舉行新春開市儀式，本港九九金高開，以 每両25,928元成交，較龍年最後一個交易日高328元，離岸人民幣公斤條則以每克 660.08元人民幣成交。香港黃金交易所主席張德熙預料，金價高處未算高，國際金價在蛇年大機會升穿每安士3,000美元。



國際金價再破頂

國際金價過去一個月持續攀高，周日一度高見每安士2,861.5美元的歷史新高，截至本港時間昨晚9時半則報每安士2,848.3美元，升0.5%。至於本港九九金昨高開後亦高收，收市報每両25,990元，按日多390元；港元公斤金條合約每克收市價700.8元。