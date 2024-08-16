睿盛銀行亞洲據報將關閉香港辦事處 CEO及COO亦已請辭

報道引述數名知情人士指，睿盛銀行亞洲首席執行長Pamela Hsu Phua和首席營運長Heline Lam表示，辭職的原因是與總部的期望存在分歧。睿盛銀行方面確認兩人的辭職消息，並表示將繼續透過新加坡業務專注於亞洲。

據《日經新聞》報道，私人銀行睿盛銀行亞洲擬退出香港市場，香港辦事處將在首席執行官（CEO）及首席營運官（COO）亦已請辭。

該行在一封電子郵件對現有客戶表示，今次調整將不會帶來任何變化。而亞洲市場對該行而言仍然很重要，重申近年來睿盛銀行的中介業務在亞洲已取得雙位數的增長。

報道指，目前尚未清楚擁有9名員工的香港辦事處會何時完全關閉，但該行正在與香港的監管機構進行商討。睿盛銀行是一家國際性私人銀行，自2006年起在香港設立辦事處，至今18年。

據本港投資推廣處的介紹，2021年時，睿盛銀行曾擴充香港辦事處，以配合亞洲業務增長。當時首席營運長Heline Lam指，「為配合集團2026年業務拓展戰略，並推進銀行在亞洲的業務發展，選擇了在香港中環商業中心地段開設新辦公室，擁有全屬自己的樓層，可容納現時兩倍以上的員工。」