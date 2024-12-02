瞄準港人北上商機！渣打夥AlipayHK推信用卡 獎賞覆蓋大灣區

港人北上消費成風，本地銀行瞄準相關機遇。渣打銀行(香港)與AlipayHK宣布將旗下合作推出的渣打信用卡「Q Credit Card」重新命名為「渣打A. Point Card」，信用卡獎賞覆蓋大灣區超過8千萬間商戶，同時支援多地乘車、叫車及提供200多個不同行業的小程式，方便港人到內地旅遊消費。

支援多地乘車叫車及消費

渣打香港指，以AlipayHK綁定A. Point Card跨境消費、繳費交稅及搭車均可獲高達20倍A. Point回贈，並可即時抵銷簽帳及兌換各種禮遇。另於，客戶於本地逾15萬間AlipayHK合作零售商戶消費亦可賺取高達10倍A. Point回贈。新客戶可賺取超過3,000 迎新獎賞，及高達888元的跨境消費立減獎賞等。A. Point不但可於消費時即時抵銷簽帳，也可以兌換和購買包括零售、餐飲、數碼娛樂、跨境旅遊等多種禮券及其他禮遇。