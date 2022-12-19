石四藥獲委託生產布洛芬 一度飆近三成

石四藥（2005）獲委託生產布洛芬緩釋片，今早開市一度飆升最多近29%，高見5.47元，超過1年多的高位，最新報4.61元，仍是2021年8月以來新高，升幅為8.5%，成交金額8,080萬元。

石四藥公布，周六與內地一家著名製藥公司簽訂意向書，或委託生產布洛芬緩釋片及小兒氨酚黃那敏顆粒，分別每年生產10億至25億片及6,500萬袋。

受委託生產布洛芬緩釋片最多25億片

據意向書指出，布洛芬、對乙醯氨基酚、人工硫磺及馬來酸氯苯那敏原料藥需由委託方採購及承擔費用。除原料藥以外，委託生產所需的輔料、包裝材料、生產相關的各類費用及運輸費用均包含在委託生產加工費中。

據國務院早前發布新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表，布洛芬及對乙醯氨基酚入選發熱症狀常用藥物。集團預期是次委託生產將為其相關業務帶來突破性增長。

石四藥上周公布，上海市和武漢市有關部門制定了「止咳、退熱、抗病毒、抗菌素」四類藥品目錄，共計174款藥品，旗下多隻產品被納入此次的疫情防護家庭常備藥品目錄中。列入目錄的包括，抗病毒藥物鹽酸阿比多爾膠囊，抗菌藥阿奇黴素分散片、阿奇黴素乾混懸劑、阿奇黴素片、頭孢地尼膠囊、頭孢克洛乾混懸劑，中成藥銀黃膠囊等。

石四藥指出，國內抗疫新形勢下，需求量猛增，處於供不應求狀態。石四藥預期阿比多爾和阿奇黴素將為石四藥集團的未來帶來突破性增長。