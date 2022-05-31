石油禁運｜歐盟就禁運俄羅斯石油達共識 油價升穿120美元

歐盟成員國就局部禁止俄羅斯石油達成共識。倫敦布蘭特期油升至每桶121美元以上，觸及兩個月高位，每桶收報121.67美元，上升1.9%。紐約期油大堂交易價期休市，電子交易時段每桶報117.06美元，升1.7%。分析指，油價上升及由於內地放寬疫情封控措施，及市場預期歐盟最終會禁止俄羅斯石油進口達成協議。

歐盟成員國原則上同意禁運俄國石油，但只禁止經海路運送的原油，通過管道輸送到匈牙利、斯洛伐克及捷克的原油可獲豁免，但細節及遇到的困難交由部長及官員再商討。

高歐洲理事會主席米歇爾表示，按成員國同意的方案，會即時禁止俄羅斯3分2出口到歐盟的石油，大大削減俄羅斯戰爭機器的資金來源。

歐盟委員會主席馮德萊恩表示歡迎，預料到年底前，可以禁止約9成由俄羅斯運往歐盟的石油。 歐盟成員國亦同意把俄羅斯最大的聯邦儲蓄銀行，剔出全球支付系統SWIFT，並禁止俄羅斯三大國營傳媒向歐盟國家廣播。

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