石油輸出國組織料今年原油需求超疫情前水平

石油輸出國家組織(OPEC)在最新月報中表示，維持今年全球石油需求預測不變，即使俄烏戰爭刺激油價大漲，和新冠疫情可能影響能源需求，但全年需求量將超越疫前水平。

路透引述消息報導，石油輸出國組織將於今年7月首次公布明年需求預測，2023年全球石油需求增長將會放緩，反映石油和原料價格上升會拖累全球經濟增長，預期2023年石油需求增長為每日200萬桶或以下，相當於只有2%的按年增長，而2022年的增長為每日336萬桶。

今年全球每日需求量增加 336 萬桶的預測不變

油組在月報中維持今年全球每日需求量增加336萬桶的預測不變，全球需求量在第三季將逾1億桶，符合其原先預測，略高於2019年的疫前水平。

油組5月平均日產量減少17.6萬桶，至2,851萬桶，主要是利比亞、尼日利亞及其他成員國減產。

油組最新估計，非OPEC產油國今年供應量增幅為每日210萬桶，較前一月少30萬桶，其中，俄羅斯產量向下修訂25萬桶，美國產量預測維持不變，全年增幅為88萬桶。

油組也持全球經濟增長預測3.5%不變，下行風險較高，上行空間則有限。

原油期貨價格下跌。投資者擔心美國聯儲局本周議息會議的加息幅度高過預期，窒礙經濟發展。另外，有消息稱參議院財政委員會計劃立法，對油公司被認為過度的利潤徵收21%附加稅。消息令油價受壓。紐約期油收市報每桶118.93美元，跌2美元。布蘭特期油收市報每桶121.17美元，跌1.1美元。