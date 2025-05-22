研究指逾6成港人工作壓力高於全球平均水平 4成Z世代因心理健康請病假

AXA 安盛公布的年度「AXA 安盛心理健康研究 2025」，結果發現，工作相關因素對香港勞動人口的心理健康影響高於全球平均水平。其中，年輕一代，包括年輕千禧世代(25-34 歲)和 Z世代(18-24 歲)，面對的心理健康挑戰最嚴峻，不僅更容易遭受壓力、焦慮與抑鬱，也更頻繁因心理健康問題而請病假。值得注意的是，年輕一代正面臨比成熟世代更高比例的心理健康問題。 香港打工仔面臨龐大的工作壓力及心理健康挑戰，情況令人憂慮。研究提到，高達八成的香港在職人士表示，有多種因素影響他們的心理健康，包括憂慮全球局勢急速演變前景不明朗(58%)、憂慮財務及工作不穩定(58%)、工作與生活失衡(53%)、以及感到孤獨和被社會隔離(45%)。值得關注的是，工作相關壓力(60%)在本港情況尤為突出，高於全球平均水平(56%)。

四成Z世代因心理健康而請病假 龐大的工作壓力如無形重擔，影響身心靈健康。84%在職人士表示，工作壓力影響日常生活，包括睡眠困難(36%)、動力減少(33%)、出現身體症狀(如頭痛、肌肉緊張)(26%)、情緒波動或易怒(25%)、難以集中(22%)以及食慾改變(19%)。研究顯示，23%的在職人士曾因心理健康問題請病假，其中年輕一代的比例尤其突出，Z 世代(18-24 歲)的比例達 40%高居於其他年齡層。 隨着年齡增長，相關比例呈明顯下降趨勢：年輕千禧世代(25-34 歲)為33%，成熟千禧世代(35-44 歲)降至 26%，而45至54歲群體更進一步降至 20%，僅為Z世代的一半。這項數據凸顯心理健康問題在年輕職場族群中更普遍及嚴重。年輕千禧世代和 Z 世代抑鬱問題最為嚴重

研究發現，兩成受訪者可能受到嚴重或極端焦慮、壓力或抑鬱所影響。當中，年輕千禧世代受嚴重或以上程度之抑鬱、焦慮或壓力影響者比例最高(33%)，Z 世代緊隨其後(31%)；而隨著年齡增長，35 至 44 歲(23%)及 45 至 54 歲(18%)群體所受的相關影響則相對較低。 年輕世代用AI管理心理健康 同時，年輕世代更傾向使用AI管理心理健康隨著科技日益普及，29%受訪者表示曾使用 AI心理健康應用程式或相關線上服務來管理心理健康，其中最多人感興趣的包括：AI睡眠追蹤應用程式(66%)、數碼日記(60%)、正念冥想應用程式(59%)及AI虛擬心理治療聊天機械人(57%)。

在使用率方面，Z世代的使用比例最高(46%)，其次為年輕千禧世代(41%)。相比之下，55歲及以上受訪者中，僅有15%會使用 AI 管理心理健康，反映數碼心理健康工具更受年輕世代歡迎。 值得注意的是，近六成的在職人士期望企業能落實更完善的心理健康支持政策。其中，年輕世代的需求尤爲突出，Z世代和年輕千禧世代分別高達70%和82%，這不僅反映多數企業的心理健康支持措施未能滿足員工需求，並進一步顯示年輕世代更重視僱主對心理健康的支持。