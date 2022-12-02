研究：今年銷售達千億房企料僅20家 按年減少逾半

內房樓盤銷情未見起色，克而瑞地產研究發布統計，11月份內地首百強房企撇除重複計算的銷售金額約5,589.8億元（人民幣．下同），按年下跌25.5%，對上1個月跌幅為28%。累計首11個月，銷售金額按年下跌42.6%。有披露年度銷售目標的規模上市房企中，大部分至11月底銷售目標完成率不足80%，完成度大幅低於2021年同期，預期12月份內房貨值供應及銷售去化壓力進一步加大。

克而瑞又估計，今年最終合約銷售額超過1,000億元人民幣的房企只有約20家，較2020及2021年度的43家減少逾半。

11 月內地首 百 大房企銷售金額跌逾兩成半

克而瑞指出，整體而言，雖然近期市場政策端及企業融資端釋放利好消息，但企業銷售端受制於市場整體需求及購買力，表現仍相對低迷，預計百強房企全年賣樓降幅將保持在40%以上水平。

監管部門最近從信貸、債務、股權「三箭齊發」支持房企融資，讓獲選優質房企恢復資金來源。克而瑞認為，政策紓困方向已由「救項目」轉為「救項目與救企業並存」，隨融資功能逐漸恢復，央企及優質民企經營有望逐漸回歸正軌，而出險房企將有序出清。然而，多數房企仍然面臨較大還債壓力，企業營運改善的核心在於銷售方面。