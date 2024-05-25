研究：港人平均每月在社交媒體上購物7次　七成人用電子錢包付款

報告顯示，與全球其他市場相比，香港消費者在購物方面非常依賴社交媒體。在過去12個月中，75%的香港消費者曾使用社交媒體購買產品或服務，而全球平均比例為44%。這與去年報告中的數據相比錄得大幅增長，當時僅有17%的香港顧客表示他們會在社交媒體如 Facebook、Instagram 和微信等通訊工具購物。根據今年的統計數字，香港消費者平均每月在社交媒體上購物七次。

社交媒體使產品和服務更具吸引力，62%的香港消費者表示他們在社交媒體上查看產品後產生購買意欲。在香港，社交媒體是各個年齡層之間流行的銷售渠道，而社交媒體對於開拓嬰兒潮世代消費者市場的效果顯著。在過去一年中曾於社交媒體上購物的嬰兒潮世代消費者中，有 45%為首次使用社交媒體購物。

近七成港人用電子錢包支付

香港顧客喜歡使用他們偏好的付款方式，而當中電子錢包的重要性正在上升。近七成（68%）的香港人表示，如果無法為產品或服務作支付，他們會離開店舖或放棄線上結帳；明顯高於全球平均水平（55%）。此外，近六成（59%）香港消費者表示他們不再隨身攜帶錢包，而是依賴行動裝置作支付，例如使用電子錢包。電子錢包對於吸引顧客至關重要，近四成（38%）消費者在過去一年中曾使用電子錢包作支付。其他流行的支付方式包括二維碼（29%）和感應式支付（27%）。