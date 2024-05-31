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財經
2024-05-31 15:04:00

研究：香港金融科技業身分欺詐率為亞太區最高　首季增2.2倍

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研究：香港金融科技業身分欺詐率為亞太區最高　首季增2.2倍

研究：香港金融科技業身分欺詐率為亞太區最高　首季增2.2倍

全球近年積極發展金融科技業，但身分欺詐案件持續出現。一項研究指出，亞太地區的DeepFake事件數目按年增長，2024年首季中香港DeepFake欺詐事件增幅達10倍，屬亞太區最高地區之一，亦遠超全球平均約2.5倍的增長率。

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中國DeepFake事件錄28倍增幅

全球一體化驗證平台Sumsub的研究指出，今年首季錄得DeepFake事件最多的國家依次是中國、西班牙、德國、烏克蘭、美國、越南和英國。其中最多為中國，錄得28倍的增幅；韓國約為16.3倍；土耳其約為15.3倍；新加坡為11倍；香港為10倍。

香港金融科技行業身分欺詐率最高

就行業而言，香港金融科技行業的身分欺詐率最高，增幅約達2.2倍，較新加坡（142%）、泰國（138%）和馬來西亞（108%）高出達一倍。而亞太地區最普遍的詐騙類型為偽造身分證件，其次是偽造文件和面部特徵與真實不符。在眾多詐騙類型中，偽造證件佔香港DeepFake案件總數的兩成。

此外，所有偵測到的詐騙行為中，中國、新加坡及香港的DeepFake詐騙比例按年增長逾倍。中國DeepFake詐騙佔國內總詐騙宗數，由2023年首季的0.1%，增至今年首季的2.1%；新加坡佔0.8%；香港則佔0.4%。

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