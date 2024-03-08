破頂兩日｜連飆8日 曾累飆近7% 黃金升不停 劍指2200美元

國際金價闖高峰後未有停步！截至本港時間昨晚8時，黃金價格連升8個交易日，每安士最高見2,169美元，為繼周三創下2,160美元的歷史高位後，連續兩日破頂，並已連升8個交易日，累計飆近7%或約140美元。市場樂觀情緒升溫並上望2,200美元大關。
國際金價自本月起抽高，市場歸因美國減息預期及地緣政局持續緊張，當中聯儲局主席鮑威爾近日再確認今年或會減息，形同為金價再點燃新藥引。事實上，市場普遍認為黃金價格走勢往往與美國利率逆向，美國10年期債息近日持續向下，周三更一度跌穿4.1厘水平。
漲速驚人呈超買 稍調整料更健康
投資界普遍認為金價升勢或有餘未盡，澳新銀行及瑞銀都認為，金價今年有機會闖越每安士2,200美元大關。不過，對於近日的急升速度，分析員亦感驚訝，瑞銀認為黃金升勢過快，不過按目前市場情緒及黃金持倉普遍偏低的情況下，料向上走勢不變，惟相信一定程度調整，對相關資產的表現會更有利。該行又估計，白銀可能會追落後。澳新銀行則指，由於減息預期已由今年3月推遲至6月，在聯儲局正式出手前，傾向相信金價會呈橫行震盪走勢。
另外，有FXStreet的分析師認為，黃金的14日相對強弱指數(RSI)已呈現超買，或令黃金買家稍為謹慎，不過認為其技術走勢佳，每一個回調都是逢低買入的良機。
比特幣破頂後波動 ETF續吸資
至於升勢較黃金更驚人比特幣，繼周二升越6.9萬美元的歷史新高後，走勢持續波動，昨一度回吐至6.5萬美元的水平。不過高波幅並未嚇倒湧入相關市場的資金，有數據指，周二當日有超過10億美元資金淨流入9隻現貨比特幣ETF(指數買賣基金)，CoinFund管理合夥人兼流動投資主管Seth Ginns表示，若沒有現貨比特幣ETF，相信比特幣也可以創出歷史新高，但ETF帶來的資金流入，則可能加速了這個周期。